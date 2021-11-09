Профильный комитет одобрил поправки по ставкам сбора

Комитет ГД по бюджету и налогам поддержал законопроект о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Рассмотреть в первом чтении поправки в Налоговый кодекс Госдума планирует на заседании 9 ноября.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами, обсуждался 8 ноября на заседании комитета ГД по бюджету и налогам. Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев отметил, что ставки увеличиваются впервые с 2004 г. и только для ценных объектов промысла, «где сохраняется достаточный уровень рентабельности у предприятий, которые занимаются добычей». В среднем размер ставок составит 4,8% от рыночной цены уловов.

Представитель Минсельхоза подчеркнул, что законопроект содержит механизм налоговых вычетов, которым могут воспользоваться рыбопромышленные компании. Для получения вычета необходимо выполнить одно из трех условий: производство продукции высокой степени переработки, промысел на новых судах, построенных на отечественных верфях, или осуществление прибрежного рыболовства. По словам Ивана Лебедева, до конца 2025 г. будет сохранена и льготная 15% ставка для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, сообщает корреспондент Fishnews.

«По расчетам Минсельхоза и Росрыболовства, даже с учетом предполагаемых вычетов налоговые поступления от рыбной отрасли в бюджетную систему увеличатся не менее чем в шесть раз — с 2,2 млрд до 14 млрд рублей», — доложил замминистра, добавив, что поступления могут оказаться и выше – вплоть до 21 млрд рублей.

Члены комитета выразили обеспокоенность возможным ростом цен на некоторые виды рыбной продукции и увеличением нагрузки на рыбаков. Депутаты попросили министерство представить подробные расчеты, обосновывающие новые размеры ставок сбора и их влияние на финансово-экономическое положение рыбодобывающих предприятий.

Тем не менее по итогам обсуждения комитет поддержал законопроект и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении на заседании 9 ноября.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews