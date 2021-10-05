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Правительство внесло в Госдуму законопроект о расчете сбора за пользование водными биоресурсами

Налоговую реформу в рыбной отрасли рассмотрят депутаты

Правительство внесло в Госдуму законопроект, меняющий систему расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Предусматривается система вычетов для поддержки ряда направлений.

Законопроект «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» направлен на рассмотрение Госдумы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется изменить ставки сбора за пользование по целому ряду объектов промысла. Например, по такому важному для российского рыболовства виду, как минтай, предусматривается увеличение до 4300 рублей за тонну. Сейчас ставка для минтая Охотского моря — 3500 рублей, других районов промысла — 2000 рублей.

По некоторым объектам изменений не предполагается. Так, по сайре сохраняется ставка в 150 рублей. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, не трогать показатель для начислений планируется по социально значимым видам водных биоресурсов.

Согласно проекту, с 2022 г. ставки сбора за каждый объект будут применяться с коэффициентом-дефлятором. Ставка будет умножаться на коэффициент-дефлятор, установленный в предшествующем календарном году, и округляться до полного рубля.

Для градо- и поселкообразующих предприятий власти намерены сохранить 15% ставку, но такая льгота будет действовать только до конца 2025 г. Причем юрлицо должно быть зарегистрировано до 1 января 2021 г.

Также планируется ввести систему вычетов: для тех, кто выпускает продукцию, входящую в специальный перечень (его установит правительство), — производство допускается как на судах, так и на берегу; использует новые суда (они должны быть российской постройки); работает в режиме прибрежного рыболовства.

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