Южная Корея прибавила в рыбном экспорте

По данным за январь-октябрь, Республика Корея увеличила поставки рыбы и морепродуктов на внешний рынок на 20,5% — до 2,24 млрд долларов. Страна нарастила в том числе экспорт в Китай.

Данные о положительной динамике экспорта рыбы и морепродуктов за десять месяцев 2021 г. представило Министерство морских дел и рыболовства республики, пишут южнокорейские СМИ. Отмечен значительный рост поставок в Китай — на 48,1%, до 540 млн долларов, а также в США и Евросоюз — на 24,2% и 39,4% соответственно. Продажи в странах АСЕАН увеличились на 12,5%, в то же время поставки в Японию сократились на 1,9%.

Больше всего выросли поставки сушеных водорослей — на 13,8% до 560 млн долларов, а также тунца — на 23,3%, до 500 млн долларов.

В министерстве особо отметили рост популярности на мировом рынке так называемых рыбных булочек. Они выпускаются из теста, в состав которого входят морепродукты, сообщает корреспондент Fishnews. Скорее всего, спрос объясняется тем, что такой продукт считается полезным для здоровья. При этом его легко приготовить, а это очевидное достоинство в период пандемии коронавируса, обращают внимание СМИ.

К концу октября экспорт рыбных булочек вырос на 13,6%, до 41 млн долларов. Продажи этой продукции заметно увеличились прежде всего в США и Канаде, а также в некоторых странах Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Филиппины.

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