Дни Печоры наполнят прикладным содержанием

В Ненецком автономном округе учредят ежегодные Дни реки Печоры. К празднику хотят приурочить мероприятия по оздоровлению реки, научно-исследовательским работам и аквакультуре.

Для подготовки правовой базы и плана мероприятий Дней реки Печоры будет создан организационный комитет, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО. Предполагается, что в состав комитета войдут представители Республики Коми, поскольку Печора является общей для двух регионов рекой.

Задачи межрегионального оргкомитета обсудили на круглом столе в Нарьян-Маре. Помимо учреждения ежегодного праздника, предполагается провести в 2022 г. форум с обсуждением конкретных мер по оздоровлению Печоры и других северных рек.

В резолюцию по итогам круглого стола внесены предложения от федеральных органов исполнительной власти и регионов. Среди инициатив — дноуглубительные и берегоукрепительные работы, очистка Печоры от затонувших судов, а ее берегов от мусора, научные исследования, аквакультура.

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