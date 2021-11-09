Рыбный союз видит будущее отрасли в развитии переработки

Рост в сегменте добычи и первичной переработки ограничен и развитие отрасли просматривается в выпуске продукта для конечного потребителя, отметил глава Рыбного союза Александр Панин на конференции Fishnews. Причем давления со стороны государства здесь быть не должно, уверен он.

Вопросы российской переработки председатель Рыбного союза Александр Панин и руководители рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили на конференции Fishnews Online. Во встрече также участвовали представители ВАРПЭ, отраслевого сообщества Северного бассейна, Россельхозбанка.

Одной из тем стало место, которое отводится рыбоперерабатывающей промышленности при обсуждении вопросов рыбной отрасли на государственном уровне.

При общении с чиновниками федеральных ведомств, парламентариями, видно, что бытует такое представление: если государство поддерживает рыбное хозяйство, то оно поддерживает переработку. На самом деле все ограничивается поддержкой переработки на судах и предприятий в прибрежной зоне, то есть выпуска продукции B2B, обратил внимание руководитель Рыбного союза. Производство продукции B2C из этой картины выпадает.

«Мы знаем, что вроде как рыбопереработка отражена и в госпрограмме, и даже в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса. Но при этом в дальнейших каких-то подпрограммах, в дальнейших мерах стимулирования рыбопереработка сегмента B2C отсутствует в принципе», — констатировал Александр Панин.

Такую ситуацию нужно менять. Именно в производстве продукта для конечного потребителя Рыбный союз видит перспективы развития отрасли в целом.

Рост в сегменте добычи и первичной переработки ограничен, поскольку ограничена сырьевая база и кратно увеличить объемы вылова вряд ли возможно (только если пойти по пути развития экспедиционного промысла), полагает председатель союза.

Присутствие с продукцией глубокой переработки нужно расширять как в России, так и за рубежом. Выход на экспорт с такими продуктами — непростая задача. По мнению Александра Панина, работая на внутреннем рынке, нужно постепенно завоевывать и ниши за границей.

«Понимаю всю проблематику, которая связана с выходом готовой продукции на экспортные рынки. Но так или иначе делать это мы должны делать это совместно с государством, совместными усилиями, объединяясь в этом вопросе и продвигая нашу продукцию. Продвижение должно быть и на внутренний рынок, и на внешний рынок, безусловно», — подчеркнул председатель Рыбного союза.

При этом он подчеркнул, что добиваться ухода в глубокую переработку через принуждение со стороны государства недопустимо — здесь нужны меры поддержки и, безусловно, изучение потребительских предпочтений. Такие исследования, конечно, необходимы, тем более что вкусы покупателей очень быстро трансформируются.

Надо ли всем добытчикам переходить на выпуск продукции B2С? Насколько такие модели распространены за рубежом? Как бороться с фальсификацией продукции? Достаточно ли мер господдержки и банковских продуктов для перерабатывающей промышленности? Эти и другие вопросы обсуждались на конференции.

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