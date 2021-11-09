Онежскую верфь реконструируют на бюджетные инвестиции

Правительство направит более 5,1 млрд рублей для модернизации АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод». Сейчас эта верфь участвует в программе строительства добывающего флота под крабовые квоты.

Постановление о выделении средств опубликовано на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews. Финансирование поступит в течение 2021–2024 гг. Планируется, что за это время будут реконструированы и оснащены современным цифровым оборудованием производственные цеха, технические помещения и объекты энергоснабжения. Общая стоимость работ составит почти 5,8 млрд рублей, отметили в пресс-службе правительства.

Кроме того, в 2022–2024 гг. предполагается дополнительно выделить около 400 млн рублей на создание цифровой платформы для управления модернизированным производством. Работа ведется в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности и госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Напомним, что Онежский судостроительно-судоремонтный завод получил контракт на строительство семи судов для вылова и перевозки живого краба для ГК «Русский краб», связанной с Русской рыбопромышленной компанией. Закладка пятого краболова из этой серии состоялась на Онежской верфи 29 октября.

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