16 марта 2020 года

Крабовики определились с верфями

Компании-победители крабовых аукционов разместят заказы на новые суда на восьми судостроительных заводах. Три из них расположены на Дальнем Востоке, остальные – в западной части страны.

К началу мая предприятия, получившие доли квот на вылов краба по итогам прошлогоднего аукциона, должны представить в Росрыболовство контракты на строительство судов на российских верфях. Объем инвестиций, необходимых для строительства 35 краболовов, в ведомстве оценивают примерно в 70 млрд рублей.

Пока договоры передала только одна компания – «Островной-Краб», заявил 12 марта на совещании в Совете Федерации замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Хотя с выбором площадок для строительства в целом определились все победители аукционов.

По словам президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра Дуплякова, из 25 судов, которые будут построены под «дальневосточные лоты» на вылов краба, 15 получили верфи, расположенные в центральных и северо-западных регионах, а 10 – предприятия Приморья и Хабаровского края. Кроме того, заказы на 5 из 10 судов для промысла краба на Северном бассейне также достались судостроителям Дальнего Востока.

«Получается, что 15 из 35 краболовных судов будет построено на Дальнем Востоке. В принципе это нормальная ситуация», – прокомментировал Александр Дупляков.

По предварительной информации, крупнейший портфель заказов сформировал Находкинский судоремонтный завод. Он планирует построить 2 краболова для ТРК и не менее 6 – для ГК «Антей». Еще одно судно для «Антея» готовится сдать Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Как раз с «Пеллой» контракт на 2 судна подписал «Островной-Краб».

ГК «Русский краб», связанная с Русской рыбопромышленной компанией, разделила заказы между двумя площадками. Онежский судостроительно-судоремонтный завод получил контракт на 7 судов для вылова и перевозки живого краба, а Окская судоверфь – на 3 краболова-процессора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, компании, входящие в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, договорились о постройке 5 судов с заводом «Красное Сормово».

Восточную верфь выбрали ГК «Сигма Марин Технолоджи» – 4 судна и «Восход» – 1 краболов. На верфи братьев Нобель заказы разместят «Аква-Инвест» и «Мерлион» – по 1 судну. Еще 2 судна для «Маг-Си Интернешнл» обязался построить Хабаровский судостроительный завод.

Fishnews