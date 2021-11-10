Наука обновила данные о запасах дальневосточных морей

Успешно завершилась экспедиция на научно-исследовательском судне «Профессор Кагановский» в Беринговом и Охотском морях. Специалисты собрали данные о приоритетных промысловых видах — минтае, треске, палтусах, камбалах, а также о молоди лососей.

Экспедиция завершилась 25 октября. На борту «Профессора Кагановского» работала научная группа из специалистов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского, Камчатского, Полярного, Северного филиалов.

В начале рейса были выполнены донные траловые съемки для оценки запасов и состояния среды обитания донных рыб и беспозвоночных шельфа Олюторско-Наваринского района и Анадырского залива. Основные объекты исследований в этом районе — минтай, тихоокеанская треска, сельдь, палтусы, дальневосточные камбалы, а также промысловые беспозвоночные, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Затем ученые приступили к проведению исследований в пелагиали. В осенний период такие работы проводят в первую очередь для получения информации о формировании скоплений, численности и распределении молоди тихоокеанских лососей, преимущественно горбуши и кеты. Площадные траловые съемки охватили западную часть Берингова моря, сопредельные воды северо-западной части Тихого океана и акваторию Охотского моря.

Помимо молоди лососей, в траловых уловах ученые отметили большое количество видов пелагических и мезопелагических рыб, а также головоногих. Были получены данные и собраны материалы, представляющие интерес для дальнейших прикладных исследований, в том числе генетических, гистологических и паразитологических.

Кроме того, на борту выполнялись океанологические, метеорологические и гидробиологические исследования. Получены новые данные о структуре планктонных сообществ, выявлены особенности атмосферной циркуляции и океанологического режима Берингова моря и Охотского морей в летне-осенний период.

Результаты экспедиции будут положены в основу прогнозов общего допустимого улова и рекомендуемого вылова. Также планируется, что эти данные станут востребованы при разработке рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов водных биоресурсов Дальнего Востока.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВНИРО.

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