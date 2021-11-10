Новый крупнотоннажник для науки планируют сдать в 2026 году

Финансирование постройки крупнотоннажного исследовательского судна для рыбохозяйственной науки предполагается начать в следующем году. Общая стоимость НИС превысит 23 млрд рублей, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2026 г.

Минсельхоз разработал проект постановления правительства о выделении субсидии из федерального бюджета на постройку НИС проекта 23460 длиной 120 м. Распорядителем средств станет Росрыболовство, заказчиком строительства — Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно пояснительной записке, федеральное агентство приняло проект и рабочую документацию, выполненные Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях ‎им Р.Е. Алексеева. Документы одобрены Российским морским регистром судоходства 3 апреля 2018 г.

В 2022 г. предполагается выделить 900 млн рублей — на этот год запланированы работы по актуализации проектной документации. Основные средства на строительство планируется выделить в 2023-2025 гг.

«Применение новых судов позволит дополнительно рекомендовать ‎к вылову в ИЭЗ России не менее 400 тыс. тонн различных видов водных биоресурсов, а с учетом расширения российского присутствия в конвенционных районах — не менее 600 тыс. тонн», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, строительство десяти новых НИС для отраслевой науки предусмотрено в обновленной госпрограмме развития рыбохозяйственного комплекса. Уже идут работы по двум среднетоннажным судам.

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