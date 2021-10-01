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Подъем трала на научно-исследовательском судне «ТИНРО», Дальний Восток. Фото из архивов ТИНРО

Науке обещают десять новых судов

Для нужд рыбного хозяйства к 2030 г. планируется построить 10 научно-исследовательских судов — такая цифра приводится в новой редакции отраслевой госпрограммы.

Напомним, что правительство перевыпустило государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Документ предусматривает в том числе планы по развитию отраслевой науки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к началу нового десятилетия запланировано строительство 10 научно-исследовательских судов. Сейчас уже заключен контракт на постройку двух среднетоннажных НИСов, говорится в госпрограмме. Плановый срок ввода этих судов в эксплуатацию — 2023 г.

«Благодаря президенту, правительству мы начали строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов. На следующий год также запланирована постройка одного крупнотоннажного НИСа. Достаточно большие средства выделялись на ремонт существующего флота, чтобы он мог продолжать работу», — рассказал ранее в интервью Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

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