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Депутаты наметили направления по сборам для рыбаков

Депутаты наметили направления по сборам для рыбаков

В заключениях на законопроект по сбору за пользование водными биоресурсами комитеты Госдумы отметили необходимость дополнительно рассмотреть вопрос коэффициента-дефлятора и предоставления льгот.

Госдума приняла в первом чтении проект изменений Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Зампред профильного комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, представляя поправки, отметила, что законопроект подробно рассматривался на заседании комитета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в заключении на законопроект депутаты отметили ряд моментов для доработки изменений. Проект предусматривает использование системы вычетов. При их расчете будет использоваться объем выловленных водных биоресурсов. «Предлагаемый механизм вычета требует точечных уточнений. Так, законопроектом не определен период, за который учитывается объем добытых водных биологических ресурсов при расчете вычета», — говорится в заключении комитета по бюджету и налогам.

В законопроекте сказано, что для применения льготы плательщик при представлении документов для получения разрешения на добычу должен представить копию подтверждения обоснованности применения вычета. Это не согласуется с положением той же статьи, также такое требование невыполнимо, если разрешение на вылов плательщик получает до установленного срока подачи заявления на вычет, указали депутаты.

Дополнительного обсуждения, отметили они, требует и возможность дальнейшего применения плательщиком вычета (при условии, что он не был полностью использован) в случае прекращения добычи водных биоресурсов на судне, на которое получено разрешение.

Предусмотренный проектом срок вступления закона в силу — по истечении месяца со дня его опубликования — нужно соотнести со сроками разработки нормативных правовых актов правительства и федеральных ведомств, говорится в заключении.

Ряд замечаний для доработки законопроекта ко второму чтению представил и комитет-соисполнитель — комитет по аграрным вопросам. Он выразил поддержку концепции изменений. В то же время указано, что в материалах к законопроекту нет расчета коэффициента-дефлятора для индексации ставок — в связи с этим невозможно оценить конечную сумму, которую должны будут уплачивать пользователи водных биоресурсов, и спрогнозировать последствия изменений для отрасли.

Комитет обратил внимание, что сохранение льготы по уплате сбора для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций благоприятно скажется на социально-экономическом развитии прибрежных регионов. Также депутаты выступили за сохранение льготы по уплате сбора за рыболовецкими колхозами и артелями.

«В настоящее время насчитывается 50 рыболовецких колхозов и артелей, расположенных в прибрежных поселках. Создание благоприятных условий для указанной категории предприятий, относящихся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, является принципиальной позицией, так как позволяет сохранить рабочие места, снизить отток населения в прибрежных поселках, удаленных от инфраструктуры и больших городов», — сказано в заключении.

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