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Ставки сбора для рыбаков пересмотрят

Дума дала старт налоговым переменам

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект об изменении системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Ко второму чтению документ планируется доработать по ряду моментов.

Напомним, что проект изменений Налогового кодекса правительство внесло в Госдуму в октябре.

Официальный представитель правительства, статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев сообщил, что ставки сбора планируется повысить по ценным видам водных биоресурсов. На социально значимые объекты промысла ставка останется прежней, добавил докладчик.

С помощью системы вычетов предполагается поддержать производство продукции с высокой степенью переработки, работу на новых судах отечественной постройки, прибрежное рыболовство (за счет льготы для «прибрежки» власти рассчитывают стимулировать загрузку береговой переработки).

«Поправками предусмотрен механизм получения налоговых вычетов в зависимости от экономической эффективности освоения водных биоресурсов», - объяснил логику разработчиков Иван Лебедев.

Также до конца 2025 г. будет сохраняться льгота по уплате сбора для предприятий, отнесенных к градо- и поселкообразующим.

По расчетам Минсельхоза и Росрыболовства, налоговые поступления от рыбной отрасли в результате принятия закона увеличатся не менее чем в шесть раз, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект подробно рассматривался на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщила зампред комитета Ольга Ануфриева. «Увеличение доли изъятия природной ренты, в первую очередь на ценные водные биологические ресурсы, исходя из соотношения прибыльности в этой отрасли и размера ставок, которые не менялись уже более 10 лет», комитет считает своевременной и правильной мерой.

Депутат отметила, что комитет изучил в том числе вопрос возможного влияния роста ставок на цены. Согласно информации от правительства РФ, на внутреннем рынке возможное повышение цен не превысит от 0,5 до 0,8%.

Ряд вопросов к законопроекту парламентарии обещают доработать ко второму чтению. Так, планируется обсудить вопросы использования коэффициента-дефлятора. Иван Лебедев пообещал, что власти очень внимательно подойдут к формированию списка градо- и поселкообразующих предприятий, чтобы льгота здесь не превратилась в инструмент уменьшения поступлений.

Депутат от КПРФ Владимир Блоцкий сообщил, что фракция документ в первом чтении поддержать не может, так как он не отвечает на ряд вопросов. Так, вопреки опасениям отраслевого сообщества предусматривается применение коэффициента-дефлятора, не сохраняется льгота для рыболовецких колхозов и артелей. Налоговая нагрузка на предприятия, по словам депутата, возрастет очень серьезно - по экспертным оценкам, до 20 млрд в год, и это в период реализации инвестиционные проектов. Так что не стоит торопиться и запускать изменения с 1 января 2022 г. Тем не менее в КПРФ все же рассчитывают посмотреть, как можно доработать проект ко второму чтению.

Законопроект в итоге был принят большинством голосов.

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НазадМетки: правительстворосрыболовство
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