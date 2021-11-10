Снижение запасов воблы подтвердила съемка

Научно-исследовательское судно «Гидробиолог» провело комплексную траловую съемку в северной части Каспийского моря. Специалисты КаспНИРХ обратили внимание на низкие уловы воблы, свидетельствующие о сокращении ее численности.

НИС вернулось из экспедиции 4 ноября. В течение 24 дней шесть научных сотрудников Волжско-Каспийского филиала ВНИРО вели исследования от Смирновского осередка и острова Тюлений на западе до острова Укатный на востоке, сделано 95 тралений.

Участники получили материалы по численности, биологическим показателям и распределению молоди и взрослых рыб, раков. Отмечено разнообразие уловов: в трал попадались полупроходные виды — лещ, вобла, судак, сазан, рыбец и другие, морские рыбы — атерина, сельди, килька, осетровые — русский осетр.

«Обращают на себя внимание низкие уловы воблы, что свидетельствует о снижении ее численности в море», — сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ. Напомним, катастрофическую ситуацию с запасами этой рыбы в октябре обсудил Волго-Каспийский научно-промысловый совет.

В ходе рейса ученые определили спектр питания и условия нагула молоди и половозрелых рыб, проанализировали уровень физиологической подготовленности половозрелой воблы и леща к зимовке, взяли пробы проб для молекулярно-генетических исследований осетровых и других видов рыб.

Собраны материалы по гидролого-гидрохимическим и эколого-токсикологическим показателям морской среды и содержанию токсических веществ в водных биоресурсах. Также специалисты получили материалы по качеству среды обитания ВБР в осенний период на основе микробиологических показателей. Кроме того, собраны данные по зараженности воблы и леща паразитическими организмами. Еще одним результатом экспедиции стала информация по распределению популяции каспийского тюленя.

Часть проб доставлена в Астрахань для камеральной обработки. Полученные материалы используют для расчета численности и биомассы рыб, определения общего допустимого улова, рекомендованного вылова.

Фотографии предоставлены пресс-службой КаспНИРХ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews