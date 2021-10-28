Наука призывает обеспечить вобле комфортный нерест

В Волжско-Каспийском бассейне катастрофически снизились запасы воблы. Для исправления ситуации ученые рекомендовали обеспечить максимальный пропуск производителей на нерестилища в ходе путины.

В Астрахани состоялось заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Важным пунктом повестки стал вопрос о состоянии популяции воблы и мерах по ее сохранению и восстановлению.

Некогда самый многочисленный вид, составлявший до 40% от улова полупроходных и речных рыб бассейна, сейчас находится в депрессии с сохранением отрицательной динамики на перспективу, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства. По его данным, с начала 2000-х гг. запасы воблы уменьшились более чем в два раза. Уловы рыбы за этот период снизились вшестеро, а за весь период наблюдений — более чем в 100 раз.

Во исполнение поручения предыдущего ВКНПС Каспийский филиал ВНИРО сформировал рабочую группу для подготовки предложений по сохранению и восстановлению популяции воблы. Планируется, что выработка и реализация согласованных мер позволит предотвратить дальнейшую деградацию запасов, а также снизить социальную напряженность.

В ходе обсуждения предлагались самые крайние меры — от моратория на промышленный вылов воблы сроком не менее пяти лет до предложения оставить промысловую нагрузку без изменений.

Были учтены катастрофическая ситуация с запасами, а также неопределенность с возможными объемами попусков воды в предстоящий нерестовый период. В итоге ученые рекомендовали при регулировании промысловой нагрузки в качестве приоритета предусмотреть пропуск максимально возможного количества производителей на естественные нерестилища воблы.

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