В ОСМ добавили новые коды для уловов

В отраслевую систему мониторинга введены дополнительные коды водных биоресурсов для передачи судовых суточных донесений. Они охватывают более 60 видов рыб и беспозвоночных.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) уведомил об актуализации справочника кодов водных биоресурсов Отраслевой системы мониторинга (ОСМ) для передачи судовых суточных донесений. Изменения потребовались в связи с обновлением перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство, утвержденным распоряжением правительства № 295 от 10 февраля 2021 г.

«В частности, присвоено 62 новых кода водных биоресурсов», — рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения. В их числе — различные виды рыб, крабов, креветок, кальмаров, осьминогов, моллюсков и других объектов промысла. Обновленный справочник кодов размещен на сайте ЦСМС. Измененные коды до января будут отмечены цветом.

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