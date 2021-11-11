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Правительство утвердило порядок формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов

Для экспертов-аудиторов введут специальный реестр

Правительство утвердило порядок формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов, он заработает с 1 марта 2022 г. Такие специалисты будут выполнять работы по обязательной сертификации товаров и подписывать сертификаты соответствия.

Соответствующее постановление правительства — от 9 ноября 2021 г. № 1923 — подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Понятие «эксперт-аудитор» было введено федеральным законом в 2020 г., обратили внимание в пресс-службе кабмина. Наличие экспертов-аудиторов при оценке соответствия продукции нормативным требованиям уже предусмотрено актами Евразийской экономической комиссии по вопросам технического регулирования.

«Заниматься этой работой смогут только те специалисты, которые войдут в единый реестр экспертов-аудиторов. Он будет содержать подробные сведения о каждом эксперте и копии подтверждающих документов. В их числе – сведения об аттестации, о наличии высшего или дополнительного профессионального образования, о трудовой деятельности, о практическом опыте в сфере сертификации, а также наименование органа по сертификации, сотрудником которого является эксперт-аудитор», — рассказали Fishnews в пресс-службе.

Отвечать за формирование и ведение реестра будет Росаккредитация. Доступ к реестру будут иметь органы власти, предприниматели и организации. Планируется, что требования к экспертам-аудиторам и правила подтверждения их компетентности правительство установит в ближайшее время.

Отмечено, что до введения института экспертов-аудиторов работы по обязательной сертификации выполняли сотрудники органов по сертификации. К ним не предусматривались требования на уровне правительственного акта.

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