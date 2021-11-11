Россия и Мавритания собираются активизировать рыбацкое сотрудничество

Мавритания заинтересована, чтобы российский флот «ловил в достаточном объеме» в водах республики, заявил чрезвычайный и полномочный посол Мохамед Дахи. Планируется усилить также научно-техническое взаимодействие в рыбной отрасли.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел в федеральном агентстве встречу с чрезвычайным и полномочным послом Мавритании Мохамедом Дахи. Глава ведомства обратил внимание на важность укрепления взаимоотношений в области рыбного хозяйства, которые базируются на межправительственном соглашении от 12 мая 2003 г. Для практической реализации договоренностей создана российско-мавританская смешанная комиссия по рыболовству.

Стороны обсудили необходимость активизации сотрудничества и возобновлении работы комиссии в ежегодном режиме. «Надеюсь, наша встреча станет импульсом для согласования и проведения очередной сессии комиссии или двусторонней встречи с министром рыболовства Мавритании», — сказал Илья Шестаков.

Посол подчеркнул, что сектор рыболовства прежде всех остальных направлений интересен в плане развития взаимодействия двух стран. «Мавритания хочет, чтобы российский флот вернулся в мавританскую зону и ловил в достаточном объеме», — заявил Мохамед Дахи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, на встрече отметили важность как экономической составляющей сотрудничества, так и научно-технического взаимодействия. В первую очередь речь идет о подготовке кадров для рыбной отрасли Мавритании в российских образовательных учреждениях, обмене опытом, повышении квалификации специалистов, обновлении флота.

Стороны договорились в ближайшее время определить место и время проведения очередной сессии комиссии и двусторонней встречи Ильи Шестакова с министром рыболовства Мавритании.

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