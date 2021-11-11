Сахалин и Курилы надеются на новые инвестквоты

Рыбопромышленникам Сахалинской области, пострадавшим из-за ковидных ограничений, поможет развитие береговой переработки в рамках второй волны инвестиционных квот, подчеркнул зампред регионального правительства Антон Зайцев.

На заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета заместитель председателя правительства области, председатель СРХС Антон Зайцев рассказал о ситуации с уловами в регионе. Он привел цифры: на 1 ноября вылов составил свыше 534 тыс. тонн — примерно на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Прежде всего, это связано со снижением вылова минтая, причиной являются ограничения экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все мы прекрасно понимаем, что это результаты, отголоски пандемии COVID-19», — отметил зампред.

По его словам, правительство региона, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, отраслевое сообщество активно выступают за второй этап предоставления инвестиционных квот. А именно — по минтаю и сельди под строительство рыбоперерабатывающих заводов.

«Мы прекрасно понимаем, что береговая переработка позволит, первое, защитить наши рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, которые сегодня сложились», — заявил Антон Зайцев. Он обратил особое внимание на Курильские острова, находящиеся в непосредственной близости к районам промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

«Ну и самое главное, мы понимаем, что за счет этих решений, если они будут приняты, у нас в отрасль будут привлекаться дополнительные объемы инвестиций, появятся новые рабочие места, увеличится выпуск продукции, и, соответственно, все мультипликативные эффекты, которые будут по итогам реализации этих проектов возникать», — подчеркнул зампред правительства области.

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