Отечественный лосось закрыл импортную нишу

Российские производители семги и форели смогли заместить выпавший из-за контрсанкций норвежский импорт, считает Росрыболовство. В этом году объемы производства лососевых в аквакультуре уже достигли 120 тыс. тонн.

Лососевые виды рыб вышли на лидирующие позиции в российской аквакультуре. По итогам трех кварталов текущего года объемы производства семги и форели достигли 120 тыс. тонн — на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 г. В структуре продукции товарного рыбоводства доля лососевых составляет 45%, хотя год назад она не превышала 30%.

Объемы выращивания атлантического лосося (семги) по сравнению с показателями годичной давности увеличились в 2,3 раза — до 20,34 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Производство различных видов форели, которое более равномерно распределено по регионам страны, подросло на 18% — до 99 тыс. тонн.

По информации федерального агентства, после введения запрета на поставки рыбной продукции из ряда стран из структуры отечественного импорта выпало около 120 тыс. тонн лососевых, в основном норвежского происхождения. В текущем году российские лососеводы вышли на этот уровень. Это хорошая прибавка к вылову тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, где показан третий в истории российского промысла результат — более 538 тыс. тонн, отметили в ведомстве.

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