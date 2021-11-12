Рыбаки помогут Камчатке нарастить турпоток

Рыбохозяйственные компании Камчатского края готовы включиться в проект по развитию промышленного туризма. Глава региона Владимир Солодов считает туризм одним из важнейших направлений для экономики региона.

В рамках концепции, которую губернатор Камчатки Владимир Солодов представил на ВЭФ-2021, в регионе создается ряд туристических кластеров, позволяющих развивать различные виды туриндустрии. Поставлена задача использовать весь потенциал полуострова, чтобы увеличить турпоток и сделать его круглогодичным. Одна из таких возможностей — промышленный туризм.

Этой осенью Камчатский край принял участие во Всероссийском акселераторе по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ) и попал в топ регионов, которые в наибольшей степени готовы к созданию экскурсионных маршрутовна предприятиях. Показать свои производственные процессы гостям Камчатки согласны в том числе рыболовецкие предприятия: Озерновский рыбоконсервный завод № 55, рыбокомбинат «Западный» и компания «Рыбхолкам».

«Появление новых направлений и видов туризма, таких как промышленный, является необходимостью для развития отрасли и достижения заявленной губернатором цели увеличения турпотока в регионе. Кроме того, промышленный туризм способен повысить обеспеченность производства новыми кадрами. Итогами акселератора для предприятий станут новые источники дохода, продвижение бренда, создание имиджа открытой компании», — цитирует пресс-служба краевого правительства министра туризма Камчатки Владимира Русанова.

Он подчеркнул, что промышленный туризм универсален по сезонности, а значит, позволит загрузить работой межсезонье, которое составляет до полугода. Это в свою очередь поддержит индустрию гостеприимства.

«Важно создать множество объектов туристского внимания. А туристические компании уже сами будут строить свои программы, исходя из сезонности, климатических условий, погоды», — отметил Владимир Русанов.

Заместитель директора Камчатского выставочно-туристического центра, куратор региональной команды по промышленному туризму Ольга Соловей рассказала Fishnews, что во второй половине декабря сотрудники АСИ планируют совершить ознакомительный тур по местным предприятиям, планирующим открыть двери туристам. Сотрудники агентства помогут им сформировать туристический продукт, организовать экскурсии, окажут другую помощь. После этого проект сможет показать первые результаты.

В 2019 г. Камчатку посетило более 136 тысяч туристов. В 2020 г. из-за пандемии этот показатель снизился до 91,5 тысячи человек. Летом этого года количество туристов, прибывших в край, стало возвращаться к уровню 2019 г.

Напомним, туризм стал из одной из основных тем на октябрьских Днях Камчатского края в Совете Федерации. Туристический потенциал полуострова представили на посвященной краю выставке, вопросы туризма рассмотрели на заседании профильных комитетов Совфеда. Подводя итоги трехдневной работы, Владимир Солодов назвал туристическую сферу главной ставкой по развитию экономики.

«Наша задача — сделать так, чтобы туристические объекты были максимально доступны для всех жителей России, а созданная инфраструктура помогала сохранить нашу уникальную первозданную природу, — подчеркнул губернатор. — Этой теме была в том числе посвящена выставка в Совете Федерации. Совместно с сенаторами будем реализовывать наши инициативы».

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