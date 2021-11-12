Вредные моющие средства хотят не пускать к Байкалу

В Госдуму вновь внесен законопроект о запрете продаж фосфоросодержащей бытовой химии возле озера Байкал. Таким образом планируется защитить уникальный водоем от массового разрастания сине-зеленых водорослей.

Проект поправок внесли в Госдуму депутаты Дмитрий Кобылкин, Николай Будуев, Николай Валуев, Сергей Тен. Как сообщает корреспондент Fishnews, федеральный закон «Об охране озера Байкал» предлагается дополнить статьей 10.1 — об особенностях регулирования потребительского рынка в центральной экологической и буферной экологической зонах. Там планируется запретить розничную торговлю синтетическими моющими средствами и товарами бытовой химии, в состав которых входит 5% и более фосфатов, фосфонатов.

В пояснительной записке авторы обращают внимание на проблему антропогенной эвтрофикации водоемов. Она возникает из-за избыточного поступления в них фосфоросодержащих соединений, входящих в состав моющих и водосмягчающих средств. Эвтрофикация сопровождается целым комплексом изменений, в том числе разрастанием водорослей, Байкал не стал исключением.

«Ситуация усугубляется тем, что последующая гибель разрастающихся водорослей приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ, что в свою очередь приводит к гибели эндемика — Lubomirskia baicalensis (байкальской губки)», — говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что введение запрета позволит снизить поступление фосфоросодержащих соединений через бытовые и хозяйственные стоки в озеро Байкал и будет способствовать снижению процессов эвтрофикации прибрежных вод в среднесрочной перспективе.

В сентябре подобный законопроект вносился Николаем Будуевым, но впоследствии был отозван.

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