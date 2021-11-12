Рыбопромышленники Хабаровского края договорились о защите амурских лососей

Отраслевые ассоциации Хабаровского края заключили соглашение о снижении промысловой нагрузке и защите популяции лососей Амура. Еще одна цель соглашения — защита прав КМНС на традиционный образ жизни.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко рассказал Fishnews, что 11 ноября в региональном правительстве состоялось совещание с участием представителей отраслевой науки, Амурского филиала Главрыбвода и Амурского теруправления Росрыболовства, краевых рыбохозяйственных ассоциаций и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, руководителей рыбодобывающих предприятий.

Участники обсудили итоги прошедшей лососевой путины и перспективы регулирования промысла в 2022 г. Предложено проработать вопрос о создании ООПТ в местах естественных нерестилищ лососей. Также на заседании озвучена инициатива о необходимости законодательно закрепить своевременную отчетность о вылове лососевых физлицами из числа КМНС. Главным вопросом заседания стало подписание соглашения об ограничении рыболовства на Амуре и смещении промысла к устьевой части реки, отметил руководитель АПРОХК.

«Все рыбопромышленные ассоциации выразили единую позицию и подписали соглашение. Документ направили в адрес правительства края и учреждения рыбохозяйственной науки. Подписанты призвали присоединиться к соглашению и Ассоциацию КМНС», — подчеркнул Сергей Рябченко.

В частности, от имени рыбаков подписи под соглашением поставили руководители Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна, Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Подписанты согласились, что для восстановления популяции необходим полный запрет на лов горбуши и летней кеты в бассейне Амура для всех видов рыболовства. Кроме того, необходимо значительно снизить промысловую нагрузку и ограничить районы лова осенней кеты, чтобы обеспечить пропуск рыбы к местам нереста и рыборазводным заводам.

Ассоциации обязались обратиться к профильным органам госвласти с ходатайством о запрете летнего промысла лососей в Амуре и Амурском лимане для всех видов рыболовства, кроме научного и контрольного лова. Также подписанты намерены ходатайствовать о запрете промысла осенней кеты выше села Большемихайловское Ульчского района для всех видов лова, кроме контрольного, научного, любительского рыболовства и рыболовства в целях аквакультуры.

Самый большой блок соглашения посвящен защите прав коренных малочисленных народов. В частности, подписанты намерены ходатайствовать перед правительством Хабаровского края о выделении субсидии на приобретение рыбопродукции в пределах установленных норм для представителей КМНС, которые из-за запрета на традиционный лов не смогут воспользоваться этим правом. При этом предприятия, со своей стороны, готовы продавать КМНС необходимые объемы рыбной продукции по цене, не превышающей размер субсидий.

Кроме того, участники соглашения будут ходатайствовать о разрешении представителям коренных народов осуществлять традиционный промысел за пределами районов, где они проживают, если в родных местах для жителей из числа КМНС установлен запрет. Таких рыбаков ассоциации готовы безвозмездно допускать на свои участки для ведения традиционного лова в установленных объемах. При необходимости для таких рыбаков будет безвозмездно осуществляться приемка и переработка рыбы, а также доставка владельцам.

Это соглашение является обязательным для всех предприятий Хабаровского края ведущих промысел лососей в бассейне Амура. Время действия соглашения — весь 2022 г., при необходимости документ может быть пролонгирован.

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