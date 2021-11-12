Проект соглашения о рыболовных субсидиях не устроил Индию

Члены Всемирной торговой организации обсуждают новый проект соглашения по запрету вредоносных субсидий в рыболовстве. Текст документа уже отказалась поддерживать Индия.

Что в проекте

Итоговый проект соглашения планируется согласовать до начала министерской конференции ВТО, которая пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Женеве, сообщает корреспондент Fishnews.

8 ноября глава переговорной группы по рыболовству Всемирной торговой организации Сантьяго Виллс распространил самый свежий на сегодняшний день текст. В него включено предложение Индии по ограничению субсидий для океанического промысла и распространению этой меры на развивающиеся страны, пишет издание Mint. По его данным, также в проекте отражен лоббируемый США вопрос о запрете принудительного труда в рыболовстве.

Развивающимся странам, осваивающим менее 0,7% мирового объема промысла рыбы и морепродуктов, в нынешнем проекте предложено разрешить субсидии в рамках исключительной экономзоны, отмечает The Economic Times. Издание указывает: если этот пункт будет согласован, выиграют страны Африки, бассейна Карибского моря и Тихого океана.

Кроме того, рассматривается возможность предоставления субсидий для рыбаков с низким доходом и рыбных промыслов или связанной с ними деятельности с небольшой промысловой базой на расстоянии до 12 морских миль от берега.

В то же время пока не установлено, на сколько лет разрешат выделять субсидии развивающимся странам с более высокой долей вылова в собственных водах. Позиция таких государств состоит в том, что они должны получить возможность поддерживать свой промысел в рамках всей ИЭЗ, а не только в границах 12 морских миль.

Чем недовольна Индия

Индия отказалась поддерживать текст соглашения. Республика заявила, что в проекте недостаточно отражено ее беспокойство по поводу обеспечения продовольственной безопасности и средств к существованию мелких рыбаков. Также, по мнению Индии, в документе еще присутствуют положения, позволяющие развитым странам закрепить значительные доли в океаническом промысле.

Постоянный представитель государства при ВТО уже сообщил о необходимости внесения в текст соглашения существенных изменений, прежде чем он будет представлен для окончательных переговоров на министерской конференции. Индия пытается объединиться со странами, разделяющими ее беспокойство, отмечает газета The Hindu Business Line.

По ее данным, республика заинтересована в том, чтобы продолжить предоставлять рыболовные субсидии своим рыбакам на покупку лодок и оборудования, а также сохранить возможность для развития рыболовства в открытом море.

Ежегодные субсидии для рыбного промысла Индии составляют около 277 млн долларов, в то время как Китай, к примеру, направляет на эти цели 7,2 млрд долларов, ЕС – 3,8 млрд долларов, США – 3,4 млрд долларов, а Южная Корея – 3,1 млрд долларов, приводит цифры The Hindu Business Line.

Индия предлагает запретить на 25 лет «рыбные» субсидии развитым странам, которые занимаются океаническим промыслом за пределами своих ИЭЗ и компенсируют рыбакам приобретение топлива. Это, по мнению индийской стороны, поможет развивающимся государствам совершенствовать собственный промысел и обеспечивать продовольственную безопасность. Однако предложение было полностью проигнорировано в последнем проекте соглашения, считают индийские эксперты.

Индия также добивается послаблений для мелких рыбаков, работающих в 12-мильной зоне. Утверждается, что таким промыслом занимаются те, кто неспособен вести учет своих уловов и нуждается в максимальной поддержке государства. Однако в проекте соглашения для большинства мелких рыбаков предусмотрен только двухлетний переходный период.

Еще одно неучтенное предложение Индии — ввести семилетний переходный период для промысла в 200-мильной зоне с целью обеспечения рыбаков необходимыми устройствами для управления ловом.

Между тем генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что представленный в начале недели текст соглашения хорошо сбалансирован, решает проблемы развития и поддерживает амбиции к нему, пишет Merco Press. По информации издания, Сантьяго Виллс также заверил, что распространенный им проект основан на всей проделанной ранее коллективной работе и всех пожеланиях договаривающихся сторон.

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