Переговоры о «рыбных» субсидиях активизируются осенью

До конца осени странам — членам Всемирной торговой организации необходимо прийти к консенсусу в вопросе об избыточных субсидиях в рыболовстве. Для этого в сентябре и октябре в ВТО проведут два этапа интенсивных переговоров.

Первый этап намечен на 1 — 12 сентября, второй блок переговоров запланирован на период с 13 сентября пол 8 октября, пишет Business Line (деловое приложение индийской ежедневной газеты The Hindu). По информации издания, задачами этих встреч станут сглаживание всех разногласий и подготовка текста соглашения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ВТО хотят завершить переговорный процесс к началу 12-й министерской конференции. Она должна пройти в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.

Напомним, Россия участвует в этих переговорах с критикой подхода, который привел бы к полной и безусловной отмене всех субсидий. Сложившаяся практика управления запасами позволяет сохранить действующие меры поддержки в отечественной рыбной отрасли, считают в Росрыболовстве.

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