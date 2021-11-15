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Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Иван Радченко: Регулированию путины не хватает оперативности

Сложный порядок подготовки научных рекомендаций по лососевой путине мешает оперативному регулированию промысла, отмечает руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Путина в Сахалинской области практически закончилась. На 5 ноября в режиме промышленного рыболовства добыто примерно 56,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей: 27,5 тыс. тонн горбуши, 27,3 тыс. тонн кеты, 1,4 тыс. тонн нерки и 379,7 тонны кижуча, привел цифры в интервью Fishnews руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Он отметил: в последние несколько лет вылов областных предприятий в «красную» путину составлял около 60 тыс. тонн, поэтому можно сказать, что нынешний результат — средний.

«Хочу обратить внимание, что в этом году первоначальный прогноз отраслевой науки по подходам тихоокеанских лососей, в частности горбуши, не оправдался. Из-за ошибок в прогнозе рекомендованные объемы вылова горбуши неоднократно корректировались в сторону увеличения. Так, первоначальный лимит в Восточно-Сахалинской подзоне составлял 1,2 тыс. тонн, а после неоднократных корректировок к концу путины он достиг 12,5 тыс. тонн — то есть наука увеличила свой прогноз в 10 раз по сравнению с первоначальным. Также более чем в шесть раз был повышен лимит по северо-западному побережью Сахалина», — рассказал руководитель агентства.

Одной из главных проблем в этом году он назвал оперативность подготовки научных рекомендаций и рассмотрения их на заседании региональной комиссии по анадромным. Оформление рекомендаций с учетом их обязательного согласования с Москвой, а, следовательно, и разницы во времени между Дальним Востоком и столицей, занимает минимум три рабочих дня, подчеркнул Иван Радченко. По его словам, в отдельных случаях Сахалинский филиал ВНИРО неделю готовил материалы на комиссию.

Агентство считает, что такая ситуация связана со сложным порядком подготовки научных рекомендаций. «Сначала Сахалинский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на местах готовит материалы, потом выносит их на рассмотрение дальневосточного штаба путины. После рассмотрения штабом рекомендации корректируют, если нужно, и направляют в Москву, в департамент анадромных рыб ВНИРО. Там этот материал рассматривается и, если нет замечаний, согласовывается. Только после этого наш сахалинский филиал в соответствии с установленным порядком направляет рекомендации в комиссию», — описал долгий путь материалов собеседник Fishnews.

Проблему обсудили в конце сентября на совещании с участием руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. «Принято решение, что в ходе путины следующего года рекомендации будут готовиться более оперативно», — сообщил Иван Радченко.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востоккижучмоскваросрыболовство
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