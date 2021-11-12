Интервью

12 ноября 2021 года
Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Регулированию путины не хватает оперативности

Иван РАДЧЕНКО, Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

В Сахалинской области завершается добыча тихоокеанских лососей. Для заполнения нерестилищ в ходе промысла пришлось ввести ряд ограничений, отметил руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Одной из главных проблем нынешней путины он считает долгую подготовку и согласование научных рекомендаций. Сколько регион поймал, какие сложности возникали и чем эта путина отличается от предыдущих, глава агентства рассказал в интервью Fishnews.

— Иван Борисович, с какими результатами по горбуше, кете и другим лососям Сахалинская область подходит к завершению путины?

— Путина в регионе практически закончилась, промысел продолжается только в Южно-Курильской зоне. По состоянию на 5 ноября в Сахалинской области в режиме промышленного рыболовства добыто примерно 56,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей: 27,5 тыс. тонн горбуши, 27,3 тыс. тонн кеты, 1,4 тыс. тонн нерки и 379,7 тонн кижуча. Лов продлится до 30 ноября.

В последние несколько лет вылов предприятий Сахалинской области в «красную» путину составлял около 60 тыс. тонн. Поэтому можно сказать, что нынешний результат — средний.

— Как регулировался промысел? Какие меры пришлось принимать?

— Хочу обратить внимание, что в этом году первоначальный прогноз отраслевой науки по подходам тихоокеанских лососей, в частности горбуши, не оправдался. Из-за ошибок в прогнозе рекомендованные объемы вылова горбуши неоднократно корректировались в сторону увеличения. Так, первоначальный лимит в Восточно-Сахалинской подзоне составлял 1,2 тыс. тонн, а после неоднократных корректировок к концу путины он достиг 12,5 тыс. тонн — то есть наука увеличила свой прогноз в 10 раз по сравнению с первоначальным. Также более чем в шесть раз был повышен лимит по северо-западному побережью Сахалина.

С учетом приоритета сохранения водных биоресурсов и их рационального использования вводился ряд ограничений. Уже несколько лет не определяются сроки промысла горбуши в заливе Анива, в этом году также не определялись сроки промысла в заливе Терпения и на юго-западном побережье Сахалина. Кроме того, для снижения промысловой нагрузки и оптимального заполнения нерестилищ вводились периоды пропуска производителей горбуши к местам нереста.

Отмечу, что в этом году у нас в соответствии со стратегией промысла не было заранее установленного количества пропускных дней. Раньше всегда наука рекомендовала нам и прописывала в стратегии — еще весной, до начала путины — что в той или иной подзоне будет определенное количество проходных дней. Например, по Восточно-Сахалинской подзоне — три дня пропуска, четыре дня промысла. Но в нынешнем году мы от этой практики отошли и на заседании региональной комиссии по анадромным принимали решение о введении проходных дней, исходя из фактических подходов и фактического заполнения нерестилищ.

Были моменты: наука рекомендовала ввести проходные дни, когда промысел еще даже не начался. И практически единогласным решением комиссии эти необоснованные рекомендации были отклонены. В последующем, когда действительно требовалось ввести проходные дни, мы даже настаивали на том, чтобы были приняты соответствующие ограничения там, где это необходимо.

— То есть в этом году регулирование осуществлялось более оперативно?

— Я бы сказал, наоборот. Одна из главных проблем в этом году — оперативность подготовки научных рекомендаций и рассмотрения их на заседании комиссии. Оформление рекомендаций с учетом их обязательного согласования с Москвой, а, следовательно, и разницы во времени между Дальним Востоком и столицей, занимает минимум три рабочих дня. В отдельных случаях наш Сахалинский филиал ВНИРО готовил материалы на комиссию неделю.

По нашему мнению, такая ситуация связана со сложным порядком подготовки научных рекомендаций. Сначала Сахалинский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на местах готовит материалы, потом выносит их на рассмотрение дальневосточного штаба путины. После рассмотрения штабом рекомендации корректируют, если нужно, и направляют в Москву, в департамент анадромных рыб ВНИРО. Там этот материал рассматривается и, если нет замечаний, согласовывается. Только после этого наш сахалинский филиал в соответствии с установленным порядком направляет рекомендации в комиссию.

Эта проблема обсуждалась в ходе совещания, проведенного в конце сентября 2021 года с участием руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Принято решение, что в ходе путины следующего года рекомендации будут готовиться более оперативно.

— Какой-то опыт нынешнего года предполагается учесть при планировании будущей «красной» путины?

— Как я сказал выше, в текущем году немного по-другому вводились проходные дни. Хотелось бы, чтобы этот опыт был учтен и в 2022 году.

— Как обстояли дела с любительской рыбалкой — хватило ли людям мест для свободного лова «трех хвостов»?

— В Сахалинской области десятки тысяч рыбаков-любителей, этот вид досуга пользуется большой популярностью среди жителей региона. По инициативе областного правительства в правилах рыболовства предусмотрена возможность свободно и бесплатно ловить горбушу в специально отведенных для этого 54 местах, но в пределах суточной нормы — «трех хвостов». Считаю, что эта возможность у нас эффективно используется.

В нынешнем году в Сахалинской области впервые появилась возможность ловить эти «три хвоста» не только удочкой, но и сетями. Если соответствующее место находится в границах действующего рыболовного участка, требуется согласование с пользователем РЛУ. В начале путины мы получили соответствующие согласования от большинства рыбопромышленников, всю информацию разместили на сайте агентства по рыболовству, и в принципе мест хватило.

— Но к следующей путине появятся новые участки для любительского рыболовства?

— Мы постоянно работаем над этим. Сейчас есть обращение от администрации Долинского района, агентство направило в установленном порядке предложения по дополнению перечня мест для бесплатного лова «трех хвостов».

Также у нас есть один участок для организации любительского рыболовства горбуши и кеты. Этого конечно, недостаточно, но пока нет свободных акваторий, до окончания срока действия договоров мы не можем предусмотреть дополнительные участки.

В сентябре правительство РФ изменило перечень районов, где могут формироваться участки для организации любительской рыбалки, в том числе в Сахалинской области — мы еще в прошлом году обратились с таким предложением. Агентство уже подготовило проекты пяти новых участков — четырех речных и одного морского — на острове Парамушир, сейчас этот список находится на согласовании в Федеральном агентстве по рыболовству. Мы рассчитываем, что к началу следующей путины участки уже будут разыграны на конкурсах и предоставлены в пользование, чтобы жители региона могли там рыбачить по путевкам.

— А обычные сахалинцы и курильчане, которые не рыбачат, имеют доступ к свежему лососю?

— Да. В период путины для жителей Сахалинской области было реализовано свыше 100 тонн свежевыловленной красной рыбы по сниженным ценам. В рамках региональной программы «Доступная рыба» достигнута договоренность с рядом рыбодобывающих предприятий, которые отпускали горбушу по 60 рублей за килограмм. Далее она продавалась в рознице с минимальными наценками и пользовалась огромным спросом. Поэтому такую практику будем продолжать и в следующем году.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Ноябрь 2021 г.

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