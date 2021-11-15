Египет добился «рыбной независимости»

Египет достиг самообеспечения в производстве рыбы и сейчас занимает по этому показателю первое место в Африке и шестое место в мире, заявил министр сельского хозяйства и мелиорации Аль-Сайед Эль-Кусейр.

В интервью каналу «Сада аль-Балад» министр рассказал, что недавно были запущены сразу несколько крупных проектов в области разведения рыбы. Аль-Сайед Эль-Кусейр также подчеркнул, что сегодня Египет производит более 2,2 млн тонн рыбы, это позволяет не только удовлетворить внутренний спрос, но экспортировать ее в другие страны.

Кроме того, как сообщает корреспондент Fishnews, недавно в Египте был принят новый закон в сфере рыбного хозяйства. Документ был ратифицирован президентом Египта Абду-Фаттахом Ас-Сиси в октябре, пишет Egypt Independent. По информации издания, ранее в стране отсутствовала четкая правовая система для рыбоводства.

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