ФАС увидела в донаделении ограничение конкуренции

Если добавить участникам первой волны инвестквот объемы до полной загрузки мощностей, это создаст неравные условия для бизнеса, заявили в Федеральной антимонопольной службе.

ФАС критически высказалась об идее донаделения объектов инвестиций квотами до полной загрузки мощностей. Как стало известно Fishnews, о своей позиции ведомство сообщило в Министерство сельского хозяйства РФ.

Федеральная антимонопольная служба отметила, что такое изменение финансовой модели приводит к неравным конкурентным условиям для хозяйствующих субъектов, которые могли бы участвовать в программе инвестквот, если бы предложенные условия были озвучены заранее.

Перераспределение квот по договорам, уже заключенным в рамках проведенного отбора, может привести к ограничению конкуренции, обратили внимание в ФАС.

На совместном заседании общественных советов при ФАС и Росрыболовстве в октябре антимонопольная служба представила свое видение распределения квот. Ведомство выступило за переход к аукционам, но только после завершения действия нынешних договоров.

В федеральной службе обратили внимание, что условия, на которых стороны заключали договоры на квоты, должны сохраняться на весь период действия соглашений. Все остальное будет являться некой дискриминацией, высказался заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов.

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