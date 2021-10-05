Если аукционы, то как и когда

Перспективы исторического принципа распределения квот обсудили на совместном заседании общественных советов при ФАС и Росрыболовстве.

Антимонопольная служба видит будущее отрасли в переходе на аукционы, но только после того, как закончат действовать уже заключенные с пользователями договоры. Причем определить правила игры нужно заранее, чтобы компании знали, к чему готовиться, а действующие игроки должны получить на торгах «небольшое преимущество», представил позицию ведомства начальник управления контроля строительства и природных ресурсов Олег Корнеев.

«Если мы говорим о протокольном решении, то наше предложение — зафиксировать необходимость перехода на аукционное распределение ресурса по истечении действующих договоров», — заявил представитель службы в ответ на предложение выступить с рекомендациями по итогам заседания.

В прошлом году большой резонанс вызвал проект Национального плана развития конкуренции на 2021 — 2025 гг.: с предложением по замене исторического принципа аукционами. До этого пункт о регулярных, раз в три-пять лет, торгах вошел в дорожную карту на 2018 — 2020 гг. То, что ФАС решила исключить положения о квотных аукционах из нацплана, безусловно, заслуживает позитивной оценки, заявил председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Сейчас в отрасли действует многоукладная сбалансированная система распределения ресурса — ее уже можно назвать конкурентной, подчеркнул председатель совета.

Исторический принцип применяется к предприятиям, обеспечивающим только 62% общероссийского вылова, отметил Герман Зверев. Есть еще закрепление права на добычу в исключительных экономзонах иностранных государств и конвенционных районах Мирового океана; ресурсы, на которые не устанавливается общий допустимый улов (и, соответственно, не нужны доли квот), доступ через рыболовные участки, введены инвестиционные квоты. Есть и аукционы.

«К 2025 году доля вылова, которая регулируется с помощью исторического принципа, в общем объеме добываемых ресурсов снизится с нынешних 62% до 50%», — спрогнозировал руководитель ВАРПЭ.

Насколько в отрасли развита конкуренция, насколько она открыта для доступа новых игроков — эта тема поднимается постоянно, когда федеральные ведомства выступают с предложениями по предоставлению прав на вылов. Председатель Общественного совета при Росрыболовстве обратил внимание на то, что полномасштабного исследования состояния конкуренции не осуществлялось — так что и говорить об отсутствии соревновательности нельзя.

Способны ли аукционы обеспечить приток новых игроков — большой вопрос. В качестве примера участники заседания приводили торги по крабовым квотам в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews. Новых компаний по итогам таких процедур практически не пришло, обратил внимание член Общественного совета при Росрыболовстве, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Чтобы понять, какое влияние аукционы оказывают на развитие конкуренции, действительно нужно специальное исследование, считает глава АДК.

Член ОС при Росрыболовстве, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак напомнил, что работа в рыбохозяйственном комплексе требует серьезных вложений: нужен флот, суда необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Руководитель АДМ также обратил внимание, что для входа в отрасль используется приобретение компаний. С 2005 по 2017 гг. на покупку бизнесов было направлено порядка 240 млрд рублей, привел данные Герман Зверев.

Член Общественного совета при ФАС, вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова провела параллель с торгами по законам о госзакупках и закупках госкомпаний: проблему доступа малого и среднего бизнеса они так и не решили. С рыбной отраслью все еще сложнее — аукционы увеличат присутствие крупных игроков, полагает вице-президент ТПП.

Не остался без внимания и вопрос, как изменения отразятся на потребительском рынке. Аукционы — это путь к укрупнению компаний, способствовать снижению цен на полках магазинов он точно не будет, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Если в перспективе отрасль перейдет на распределение квот через аукционы, то необходимо однозначно учесть снижение порога доминирования отдельных игроков рынка, подчеркнул руководитель объединения.

Если и переходить к аукционам, то нужно определиться, как будут отбираться виды водных биоресурсов для выставления на торги, указал на еще одну тему член совета при Росрыболовстве, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он предложил подумать над критериями определения валютоемких объектов.

Речь шла и о том, как перспективы изменения доступа к ресурсу увязываются и с финансовыми вложениями действующих компаний. Проекты по развитию реализуют и на Дальневосточном, и на Северном бассейне. «Сейчас мы находимся в начале очень серьезного инвестиционного процесса по инвестиционным квотам», — напомнил член совета при Росрыболовстве, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

«По группе компаний отношение долг/EBITDA составляет 4, только к концу 20-х годов можно будет говорить о каком-то освобождении из-под пристального контроля банка, который все это прокредитовал, профинансировал», — добавил руководитель объединения.

В ФАС подчеркнули, что считают важным не трогать действующие договоры на доли квот. Условия не должны изменяться, иначе это будет определенная дискриминация, высказал позицию замглавы службы Геннадий Магазинов.

Будущие механизмы должны стать понятны как можно раньше, подчеркнул член ОС при Росрыболовстве, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. Уже сегодня надо проработать хотя бы предварительную дорожную карту изменений, и обязательно очень серьезно учитывать при распределении опыт предприятий, подчеркнул Игорь Муравьев.

Непонимание перспективы серьезно беспокоит бизнес, поддержал коллег член совета при Росрыболовстве, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Продолжить обсуждение перспектив отрасли планируется в рамках экспертного совета при ФАС — за возобновление его деятельности высказались и члены Общественного совета при Росрыболовстве, и представители антимонопольного ведомства.

При этом за разговорами об аукционах важно не забыть об изучении и сохранении водных биоресурсов, отметили на совместном заседании общественных советов.

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