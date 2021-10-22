Общественные советы отметили позицию ФАС по квотам

Общественные советы при ФАС и Росрыболовстве в октябре провели первое совместное заседание. В протоколе зафиксированы позиции по дальнейшему обсуждению регулирования в отрасли и рискам изменения условий, на которых заключились договоры на инвестквоты.

На заседании общественных советов 4 октября антимонопольная служба рассказала, как она видит принципы распределения квот на вылов. Будущее — за аукционами, но переходить к ним нужно только после того, как закончат свое действие уже заключенные договоры, заявили в ведомстве. При этом правила работы должны быть известны бизнесу заранее.

В федеральной службе обратили внимание, что условия, на которых стороны заключали договоры на квоты, должны сохраняться на весь период действия соглашений. Все остальное будет являться некой дискриминацией, высказался заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов.

На заседании председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что важно «поддержать отрицательную позицию руководства ФАС касательно предлагаемого одним из игроков рынка донаделения участников первого этапа инвестиционных квот квотами добычи ВБР в полном объеме производительной мощности рыбопромысловых судов».

Как сообщает корреспондент Fishnews, это отражено в протоколе. «Отметить позицию руководства ФАС России о том, что если договоры… на инвестиционные цели заключены в рамках отбора инвестиционных проектов, в том числе при проведении аукционов, то изменение базовых условий отбора может привести к неравным условиям для участников рынка и, как следствие, иметь признаки ограничения конкуренции», — говорится в документе.

Для всесторонней проработки проектов нормативных правовых актов в сфере конкуренции и правоприменения общественные советы предложили возродить Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса.

В протоколе предложены возможные темы для обсуждения на этой площадке — это различные аспекты влияния аукционов. Так, предлагается рассмотреть воздействие такого способа распределения квот на малый и средний бизнес, на отпускные цены на рыбопродукцию, на социально-экономическое состояние прибрежных населенных пунктов. Может быть рассмотрена и тема борьбы с «квотными рантье».

Общественные советы также обратили внимание, что ФАС учла предложения и замечание ведомств и убрала из проекта нацплана развития конкуренции на 2021 — 2025 гг. положение о регулярных квотных аукционах. Напомним, что такую дорожную карту правительство утвердило в сентябре.

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