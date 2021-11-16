Вице-премьер осмотрит мощности ВМРП

В рамках рабочей поездки в Приморье вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев планирует посетить порты, в том числе Владивостокский морской рыбный порт.

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев работает в Приморском крае с 15 по 17 ноября. Одной из тем поездки станет функционирование портов: изменения, которые вызвал в мировой логистике пандемийный кризис, отразились и на России.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе полпреда, он осмотрит погрузочные мощности для каботажных и международных перевозок во Владивостокском морском торговом и Владивостокском морском рыбном портах. По итогам Юрий Трутнев проведет совещание по нормализации перевозок грузов морским путем и через пункты пропуска.

Напомним, что Владивостокский морской рыбный порт играет важнейшую роль в поставках продукции из водных биоресурсов. За десять месяцев 2021 г. грузооборот рыбопродукции в ВМРП составил 432 тыс. тонн. Благодаря реализации проекта по увеличению пропускной способности, в рефрижераторных контейнерах перегружено 157 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В страны АТР в рефконтейнерах отправили более 100 тыс. тонн.

В порту строится новый холодильный складской комплекс на 7,1 тыс. тонн. Планируется развивать контейнерное направление: в рамках этой работы, например, оборудована эстакада для снабжения рефконтейнеров электроэнергией — всего таких эстакад будет пять.

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