Рыб-мелиораторов готовятся объединить в список

Росрыболовство предложило проект списка растительноядных рыб для рыбохозяйственной мелиорации. В этом году выпуск таких естественных «очистителей» был закреплен в законе как мера по улучшению условий в водоемах.

В июне в федеральный закон о рыболовстве были внесены изменения по регулированию вопросов рыбохозяйственной мелиорации. Поправки призваны создать правовые основания для традиционных видов этих работ. Так, в перечень мероприятий по мелиорации официально добавили выпуск растительноядных рыб в рыбохозяйственные водные объекты. Перечень таких рыб должно утвердить Росрыболовство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проект такого списка, подготовленный ведомством, вошли три объекта — толстолобики белый и пестрый (в том числе гибридные), амур белый.

Перечень подготовил Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии — подведомственное учреждение Росрыболовства, говорится в пояснительной записке к проекту.

Рыбохозяйственная мелиорация направлена на улучшение состояния водоемов, чтобы создать условия для сохранения и рационального использования водных биоресурсов. Вселение растительноядных рыб — биологических мелиораторов — помогает бороться с зарастанием водоемов.

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