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Гребешок — популярный объект марикультуры

Марифермерам Приморья не собираются открывать охранную зону заповедника

Минприроды представило проект положения об охранной зоне Дальневосточного морского заповедника. В ее границах предлагается оставить под запретом любую рыбохозяйственную деятельность, в том числе аквакультуру.

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник расположен на территории Хасанского района Приморья и на острове Попова в Первомайском районе Владивостока. Площадь ООПТ составляет более 64,3 тыс. га, в том числе 63 тыс. га акватории в заливе Петра Великого. На море вокруг границ заповедника установлена охранная зона протяженностью 5 556 м (3 мили).

Пока режим охранной зоны прописан в положении о заповеднике. До апреля 2019 г. оно допускало в охранной зоне организацию рыбоводных хозяйств на специально выделенных участках частичного хозяйственного использования. В этой акватории много лет работали марикультурные хозяйства.

Действующее положение о ДВГМЗ утверждено приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 апреля 2019 г. № 45. Документ запретил организацию рыбопромысловых и рыбоводных участков на акватории охранной зоны. Марифермеры столкнулись с проблемами.

В октябре 2019 г. заповедник был передан из ведения Минобрнауки в ведение Министерства экологии и природных ресурсов. В связи с этим потребовалось утверждение нового положения об охранной зоне, закрепляющего полномочия по контролю за ней за учреждением, подведомственным Минприроды.

Проект соответствующего документа опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Общественное обсуждение продлится до 29 ноября. В пояснительной записке отмечено, что действующие границы и режим охранной зоны не изменяются.

Согласно проекту, на акватории охранной зоны вокруг границ ДВГМЗ запрещаются, в частности, изъятие донных организмов водолазным способом, осуществление любой рыбохозяйственной деятельности, организация рыбоводных участков.

Сохраняются и ограничения для рыбаков — запрет на промысел, в том числе донными орудиями, создание рыболовных участков. Разрешить предлагается только любительский лов сотрудникам заповедника — для личного потребления, без права заготовки и продажи.

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