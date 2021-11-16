Каспийскому тюленю разработают план спасения

В Астраханской области завершились осенние экспедиции по наблюдению за каспийскими тюленями. В изучении и сохранении уникального эндемика готовы сотрудничать ученые Казахстана и Ирана.

В гости к нерпам

Каспийский тюлень (или каспийская нерпа) — единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. Из-за постоянной добычи численность этих животных резко снизилась, и сейчас нерпа находится под угрозой полного исчезновения. В международной Красной книге вид находится в категории «вымирающие». В Красную книгу РФ был занесен в 2020 г. со статусом «редкие».

Экологический проект «Душа Каспия» стартовал в Астрахани в конце октября. Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации области, проводились две экспедиции — воздушная и морская. Активное участие в работах принял Астраханский заповедник.

Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что проблеме не один десяток лет и за последнее столетие численность каспийского тюленя сократилась более чем на 91%. «Изучая миграционные пути животных и особенности выбора территории для воспроизведения и выращивания детенышей, принимая меры по обеспечению их спокойного обитания, мы можем сохранить и, если удастся, пополнить их численность», — подчеркнул глава региона на пресс-конференции.

Авианаблюдения за тюленями проходили с 25 по 30 октября на самолете-амфибии Ла-8. Команде удалось выполнить четыре воздушных маршрута. Ученые выяснили, что единственная обнаруженная залежка тюленя в российской акватории Каспийского моря находится на острове Малый Жемчужный и близлежащих отмелях, всего около 500 особей. На острове Тюлений и в акватории рядом животных обнаружить не удалось.

Морской этап проекта стартовал 8 ноября, экспедиционная группа добралась до острова Малый Жемчужный. Ученые обследовали несколько особей, сделали необходимые замеры и взяли биоматериал на анализы. На пятерых животных поставили спутниковые метки. После процедур тюленей отпустили на волю. Практически все животные были в хорошем состоянии, кроме одного самца, на теле которого были раны.

Проект «Душа Каспия» разработан фондом «Чистые моря» совместно с ведущими специалистами по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН при поддержке Минприроды. Организаторы отмечают, что осенняя экспедиция — это только первые шаги, впереди еще много работы.

Казахстан и Иран готовы к сотрудничеству

В сохранении уникального эндемика заинтересованы и ученые соседних государств, обратили внимание в агентстве международных связей Астраханской области. Ведомство напомнило, что спасение каспийского тюленя стало одним из важных вопросов на XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Намечен и реализуется план совместных действий двух стран. Астраханские ученые-биологи активно участвуют в его реализации», — сообщил руководитель агентства Владимир Головков.

С результатами экспедиции астраханские биологи ознакомили казахстанских коллег из Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау.

«Мы открыты к сотрудничеству, готовы принять участие в совместных экспедициях, — заверил директор центра Адылхан Товасаров. — За последние два года в нашем центре было обследовано на наличие травм 35 каспийских тюленей, нам удалось спасти 14 эндемиков Каспия. Уверен, что совместная работа позволит изучить возможные причины сокращения численности краснокнижных животных».

Тема сохранения каспийской нерпы также актуальна в Иране. По данным Организации по охране окружающей среды ИРИ, с начала 2021 г. на иранском побережье обнаружено свыше 30 погибших тюленей.

Экологи республики попросили соответствующие организации Астраханской области помочь разобраться в причинах ЧП и внести предложения по предотвращению сокращения численности этих животных. Астраханские ученые откликнулись на просьбу иранских коллег. В настоящее время уточняется план совместных действий.

Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Астраханской области.

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