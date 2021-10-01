Россия и Казахстан будут вместе спасать каспийского тюленя

Подписан план совместных действий России и Казахстана по сохранению популяции каспийского тюленя. Важность защиты этого животного отметили президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Главы двух государств по видеосвязи приняли участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Темой этого года стало «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».

«Остро стоит вопрос снижения популяции каспийского тюленя, который внесен в Красные книги обеих стран. Нужны безотлагательные меры по сохранению этого уникального животного, защите его территорий обитания и размножения, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. — Поэтому предлагается рассмотреть возможность создания государственных резерватов в Северном Каспии.

Владимир Путин тоже отметил, что среди насущных вопросов общей для России и Казахстана экологической повестки — сохранение популяций редких видов животных, в частности каспийского тюленя.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе президента РФ, на полях форума подписан План совместных действий России и Казахстана по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021–2026 гг. в рамках реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Документ прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. «Совместный план действий по сохранению каспийского тюленя поможет выявить причины его катастрофического состояния и предотвратить потерю вида», — заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Каспийский тюлень (или каспийская нерпа) — единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. Из-за постоянной добычи численность этих животных резко снизилась, и сейчас нерпа находится под угрозой полного исчезновения. В международной Красной книге вид находится в категории «вымирающие». В Красную книгу РФ был занесен в 2020 г. со статусом «редкие».

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