ФАО: Мировое рыболовство по итогам 2021 года нарастит производство

Глобальная рыбная отрасль адаптируется к социальным и экономическим изменениям и восстанавливается, отмечают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ожидается, что по итогам года производство рыбопродукции в мире вырастет на 2% по сравнению с 2020 г.

Согласно прогнозу ФАО, расти будут и морской промысел (2,3%), и производство продукции товарной аквакультуры (1,7%), сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается и увеличение объемов международной торговли рыбой и морепродуктами — на 12% по стоимости и на 3,7% по объемам. Ожидается, что потребление рыбы в качестве продовольствия вырастет на 2,1%, использование в качестве кормов — на 1,6%.

Авторы документа отмечают, что связанные с коронавирусом ограничения снимаются или ослабляются, но многие из новых тенденций на рынке, вызванных пандемией, по-видимому, сохранятся в долгосрочной перспективе. Предприятия общественного питания вновь открываются, это увеличивает спрос на популярные в ресторанах видах рыбы и морепродуктов. Одновременно у людей сохраняется интерес к приготовлению пищи дома, сервисам доставки еды и покупкам ее через интернет.

Тем не менее негативные последствия пандемии продолжают сказываться на мировой торговле, особенно в связи с высокими ценами на доставку грузов, сбоями в логистических цепочках, задержкой грузов в портах и дефицитом контейнеров, говорится в докладе.

Напряженность в отношениях Китая и США, отражающаяся в том числе на таможенных тарифах на рыбопродукцию, влияет на торговлю и одновременно открывает новые возможности для стран-конкурентов. На этом фоне многие китайские экспортеры все больше обращают внимание на внутренний рынок КНР.

Сочетание перебоев в цепочке поставок и восстановления спроса привело к повышению цен на большинство видов рыбопродукции, констатируют эксперты ФАО. По их мнению, с учетом общей нестабильности на рынке повысилась вероятность резких колебаний цен.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews