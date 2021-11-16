Россия приготовилась к выполнению договоренностей с Норвегией

Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ для выполнения решений 51-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Поставлены задачи в сфере регулирования добычи, изучения сырьевой базы.

Сессия СРНК проходила в октябре — по видео в связи с пандемией. Приказ с приложением протокола сессии опубликован в базе российского ведомства.

Управлению организации рыболовства ФАР поручено распределить между российскими пользователями объемы национальных квот, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом по итогам промысла трески и пикши российскими судами в 2021 г. необходимо учесть возможный перенос до 10% национальной квоты РФ на треску и до 10% на пикшу с 2021 г. на 2022 г.

Россия и Норвегия также договорились, что по итогам лова российскими судами в нынешнем году возможен дополнительный перенос до 5% национальной квоты на треску с 2021 г. на 2022 г. Такая мера предусмотрена как исключительная в связи с пандемией и ее влиянием на промысел.

Кроме того, Росрыболовство поставило задачи по сотрудничеству с зарубежными партнерами в сфере регулирования промысла и научных исследований.

Приказ федерального агентства с протоколом смотрите в прикрепленном файле.



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