На чистку водоемов Поволжья хотят «призвать» толстолобика и амура

В Саратовской области намерены бороться с летними заморами с помощью комплекса по выращиванию рыб-мелиораторов. С такой инициативой выступил Волжско-Камский научно-промысловый совет (НПС).

Напомним, что минувшим летом из-за погодных аномалий интенсивные заморы рыбы наблюдались во внутренних водоемах в европейской части России и Сибири. На последнем заседании Волжско-Камского НПС обсуждалась проблема летних заморов в Саратовском водохранилище. Об этом в инстаграме рассказал руководитель Средневолжского теруправления Росрыболовства Вадим Ткачев, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным отраслевой науки, причиной заморов в водоеме стало цветение сине-зеленых водорослей, отметил Вадим Ткачев. «Это сезонное природное явление характерное для волжских водохранилищ, расположенных в лесостепной и степной зонах», — подчеркнул глава теруправления. Он обратил внимание: развитие водорослей усугубляется большим количеством органики, содержащейся в стоках.

В связи с этим НПС рекомендовал на ближайшем заседании рыбохозяйственного совета Самарской области рассмотреть возможность строительства — за счет средств областного бюджета или другого источника финансирования — комплекса по выращиванию растительноядных видов рыб. В частности, толстолобика и белого амура, которые, по научным данным, позволяют успешно бороться с сине-зелеными водорослями.

Вадим Ткачев также отметил, что помимо представителей Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в заседании совета участвовали сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН. Они рассказали о реализации проекта, поддержанного по итогам конкурса инновационных проектов резидентов технопарков Самарской области, — по разработке технологического комплекса для сбора с водной поверхности сине-зеленых водорослей и переработке их в удобрения. НПС рекомендовал ВНИРО и Институту экологии организовать обмен данными по проблеме загрязнения водохранилищ сине-зелеными водорослями.

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