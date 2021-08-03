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Погодные аномалии в европейской части России и в Сибири отразились на показателях аквакультурных предприятий

Жара принесла рыбоводам проблемы, но ситуация некритична

Погодные аномалии в европейской части России и в Сибири отразились на показателях аквакультурных предприятий. Сложности возникли у тех, кто разводит ценные виды рыб — форель и осетровых. У карповых хозяйств обстановка под контролем.

Ситуацию для Fishnews прокомментировала начальник управления аквакультуры и научного обеспечения общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) «Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)» Галина Павлович.

Она напомнила, что по итогам первого полугодия объем производства рыбы вырос более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

«Однако установившаяся в середине июля жара серьезно отразилась на выращивании ценных видов рыб — форели, осетровых и даже клариевого и канального сомов. Форель в Карелии в садках уже месяц не кормится. Температура воды держалась под +25°С, и только сейчас началось охлаждение, ситуация стабилизируется. Специалисты из региона говорят, что им нужно две недели, чтобы рыба начала питаться и набирать вес», — рассказала Галина Павлович. По ее словам, ориентировочно потери товарной форели могут составить 1500 тонн.

Из-за жары произошел замор рыбы в водохранилище Смоленской АЭС. Там погибли форель, осетровые и даже клариевый сом. Ранее такого никогда не было – этот вид выносит температуру более +30°С, отметила собеседница Fishnews

Кроме того, аномально высокие температуры стали причиной гибели форели в Московской области (около 20 тонн).

«В Башкирии также температура высокая, поэтому рыба практически не кормится. Здесь Кармановский рыбхоз перевез форель и осетра на Каму, где температура пониже, но тоже не очень благоприятная. Это +22°С, а для форели, чтобы кормиться, нужна температура не выше +18°С», — обратила внимание Галина Павлович.

По ее словам, специалисты стараются сдерживать ситуацию, поэтому «больших отходов не было». «Однако сам факт, что рыба длительное время не кормится, не набирает вес, — уже негативный. И что самое сложное — в начале августа вновь ожидается повышение температуры», — подчеркнула представительница Росрыбхоза.

Сложная ситуация возникла в Хакасии и Красноярском крае. Из-за экстремальных осадков создалась критическая обстановка с сохранностью форели в садковых хозяйствах на Майнском водохранилище. Благодаря принятым мерам рыбу удалось сберечь.

В прудовом рыбоводстве (выращивании карповых рыб) ситуация под контролем, заявила Галина Павлович. В прудах температура составляет порядка +30°С, карп растет активно, показатели в целом лучше прошлогодних.

«Высокие температуры, конечно, влияют на гидрохимию, в том числе снижается содержание кислорода в воде. Но у нас есть аэраторы для насыщения воды кислородом, дезинфектанты и лекарственные средства, чтобы стабилизировать эпизоотическую ситуацию. При грамотном подходе при жаре прудовые хозяйства показывают неплохие результаты», — заверила представительница Росрыбхоза.

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НазадМетки: аквакультураосетровыхфорель
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