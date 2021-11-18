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Глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ, заместитель председателя правительства — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Фото —Петр Корко (правительство региона)

Юрий Трутнев: Рыбацкое сообщество на Дальнем Востоке сильно изменилось

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с удовлетворением отметил, что многие участники совещания по квотам под инвестиции высказались за дальнейшее использование этого механизма.

Заместитель председателя правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел во Владивостоке совещание по программе квот под инвестиции. По мнению вице-премьера — полпреда, механизм себя оправдал: построены рыбоперерабатывающие заводы, начали оживать верфи, большие средства поступили в бюджет.

Росрыболовство представило позицию по продлению программы инвестиционных квот и аукционных квот с инвестобязательствами. Механизм инвестквот предлагается продолжить использовать на Дальневосточном бассейне — для строительства и судов, и береговых заводов. Инвесторам первой волны предполагается возместить потери в промысловых возможностях. На аукционы с инвестобязательствами власти намерены отправить оставшиеся крабовые квоты, а также все объемы других ценных морепродуктов — ежей, гребешков, трубачей и трепангов, сообщает корреспондент Fishnews.

В принципе практически все участники совещания высказались за продление этого механизма, заявил Юрий Трутнев журналистам по итогам встречи.

«Хочу сказать, что рыболовное сообщество на Дальнем Востоке сильно изменилось. Вот я помню нашу первую встречу, когда там наши уважаемые рыбаки чуть не врукопашную выходили», — отметил вице-премьер — полпред.

«Сегодня, да, есть нюансы. В частности, многие высказывались, что надо строить меньше больших судов, больше судов малых и средних, что большие суда себя не оправдывают. Но тем не менее в целом рыболовецкое сообщество уже такое гораздо более организованное стало за это время. Думаю, что это во многом заслуга и Министерства сельского хозяйства, и Росрыболовства», — остался доволен Юрий Трутнев.

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  • Глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ, заместитель председателя правительства — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Фото —Петр Корко (правительство региона)
  • Совещание по программе квот под инвестиции прошло во Владивостоке. Фото —Петр Корко (правительство Приморского края)
  • Заместитель председателя правительства — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото —Петр Корко (правительство Приморского края)
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