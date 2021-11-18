Поправки о маркировке животных рассмотрят депутаты

Правительство внесло в Госдуму законопроект о маркировании и учете животных. Планируется, что эти поправки позволят эффективнее бороться с распространением заболеваний.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О ветеринарии», сообщает корреспондент Fishnews. В частности, вводятся понятия маркирования и учета животных.

В пояснительной записке отмечено, что положения действующего законодательства не позволяют прослеживать подконтрольные государственной ветслужбе товары, из-за чего невозможно оперативно выявлять источники распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных.

Планируется, что информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС). Учет животных будет осуществляться безвозмездно уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему госветслужбы, а также аттестованными специалистами. Маркировку владельцы животных смогут проводить самостоятельно или с привлечением других лиц. Маркирование предусматривается как индивидуальное, так и групповое, например для садков.

Согласно законопроекту, маркированию и учету не подлежат дикие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, в том числе относящиеся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономзоны РФ. А также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам.

Кроме того, поправки регламентируют порядок определения зоосанитарного статуса объектов. Под объектами будут пониматься земельные участки, здания, помещения, строения, сооружения, где ведется деятельность по содержанию и разведению животных, убою, производству, переработке, хранению подконтрольных товаров.

Отметим, законопроект по маркировке и учету животных готовится не первый год — соответствующие поправки Минсельхоз вносил в правительство в феврале 2019 г. и в ноябре 2020 г.

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