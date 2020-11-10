10 ноября 2020 года

Поправки о маркировке животных отправились в правительство

Минсельхоз вновь внес в правительство законопроект о маркировании и учете животных. Цель документа – обеспечение прослеживаемости продукции и борьба с распространением заразных болезней.

«Учет будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии, которые будут вносить сведения о маркированных животных в единую государственную информационную систему в области ветеринарии. Владельцы смогут выбирать типы средств маркирования животных, маркировать их самостоятельно либо с привлечением иных лиц», - рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Предполагается, что система учета даст возможность собственникам получать гарантированные компенсации при чрезвычайных ситуациях и вспышках заболеваний и упростит систему страхования. Перечень животных, подлежащих маркированию, а также сроки введения учета должно утвердить правительство РФ. Согласно законопроекту, процедура и способы маркирования будут прописаны в ветеринарных правилах.

Поправки по маркировке и учету животных готовятся не первый год – в частности, похожий документ Минсельхоз вносил в правительство в феврале 2019 г.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews