14 февраля 2019 года

Подготовка системы маркировки животных продолжается

Минсельхоз внес в правительство проект закона о маркировке и учете животных. О каких объектах животного мира идет речь, в сообщении ведомства не уточняется, но согласно ранее опубликованному документу систему планировалось распространить и на рыбу.

Название документа, направленного в правительство, – проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения ветеринарной безопасности».

«В соответствии с законопроектом владельцы самостоятельно или с помощью иных лиц обязаны маркировать своих животных (наносить татуировки, прикреплять бирки, чипировать) и предоставлять информацию в организации, которые осуществляют учет животных», – рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

При этом планируется, что учитывать животных будут безвозмездно, обратили внимание в ведомстве. Учет будет осуществляться путем представления сведений о маркированной особи в Федеральную государственную информационную систему.

Разработчики поправок рассчитывают, что изменения помогут специалистам ветеринарной службы оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию, для их устранения. Также данная мера позволит сократить расходы владельцев, связанные с лечением и гибелью животных, считают в министерстве.

В пресс-службе рассказали, что сейчас маркировка и учет животных успешно используются в рамках пилотного проекта в Башкортостане, Саратовской области.

В законопроекте, опубликованном в прошлом году на профильном сайте regulation.gov.ru, говорилось, что перечень видов животных для маркирования и учета утвердит федеральное ведомство, которое отвечает за нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. По действующему законодательству это Минсельхоз.

При этом в законопроекте говорилось, что требование о маркировании и учете не будет распространяться на животных в условиях естественной свободы, в том числе природные ресурсы континентального шельфа и исключительной экономзоны РФ. Была предусмотрена возможность индивидуального или группового маркирования. В каких случаях какое используется, согласно законопроекту, должны установить специальные ветеринарные правила.

Ранее также стало известно о подготовке на федеральном уровне единой системы прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения.

Fishnews