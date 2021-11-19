Акватории в Марий Эл поделили между рыбопромышленниками

В Республике Марий Эл на конкурсе распределили 13 участков под промышленное рыболовство — все лоты, выставленные на торги. Дополнительным бонусом стала перечисленная в федеральный бюджет плата — в совокупности более 7,5 млн рублей.

В минприроды Марий Эл подвели итоги торгов, объявленных в сентябре. Напомним, акватории расположены на Куйбышевском и Чебоксарском водохранилищах в границах Звениговского, Килемарского, Горномарийского и Юринского районов. Площадь участков — от 145 га до 8,4 тыс. га.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, по итогам конкурса с семью пользователями заключено 13 договоров пользования на 20 лет.

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