Приморье взяло 60 тыс. тонн иваси

Предприятия Приморского края добыли 60 тыс. тонн сардины-иваси и 9 тыс. тонн скумбрии. Согласно научным прогнозам, лов продлится до конца месяца, сообщили в региональном агентстве по рыболовству.

На 18 ноября на промысле скумбрии и иваси в районе Южных Курил работали шесть судов, включая две плавбазы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья со ссылкой на информацию краевого агентства по рыболовству.

«Иваси постепенно уходит в зону Японии. Всего добыто 60 тыс. тонн этой рыбы — на уровне прошлого года. Скумбрии выловлено 9 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн больше 2020 года», — рассказали в агентстве.

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