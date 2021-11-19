Исторический день «Георгия Мещерякова»

Рыбодобывающая компания «Океанрыбфлот» получила новый супертраулер «Георгий Мещеряков». Судно с поднятым российским флагом отправилось с турецкой верфи на Камчатку.

История этого промыслового судна началась в 2015 г., когда было принято решение об обновлении флота. Специалисты «Океанрыбфлота» искали вариант принципиально нового траулера, который бы соответствовал всем требованиям современности и подходил для работы в суровых реалиях Севера. Поэтому акцент бывалые моряки постарались сделать на безопасности мореплавания и высоком уровне комфорта экипажа.

«Мы долго искали проектировщика, который учел бы наши пожелания и создал нужный вариант, и в результате доверились норвежской компании Skipsteknisk, — рассказал генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений Новоселов. – Затем изучили возможности и предложения российских и мировых судоверфей. По итогам анализа было принято решение строить на турецкой судоверфи «Терсан».

Контракт с «Терсаном» на строительство нового судна по проекту Skipsteknisk был подписан в июне 2018 года в офисе «Океанрыбфлота». Уже тогда в российской компании понимали, какой серьезный, рискованный и ответственный сделан шаг. Но это — шаг в будущее.

И уже год спустя, в мае 2019 г., на судоверфи начинают резать металл для нового судна. Евгений Новоселов нажимает кнопку пуска. Первый лист металла, первый заваренный шов. Чертежи начинают «оживать».

В июле 2019 г. проходит церемония закладки киля. Это важное событие для всех сторон — заказчика, проектанта и исполнителя, поэтому мероприятие проходит пышно и широко освещается в турецкой прессе.

«Судно длиной 108 м и шириной 20 м оснащено высокотехнологичным оборудованием, способным работать даже в зимних условиях и арктических водах. Траулер нового поколения развивает рабочую скорость 16 морских миль. Его вместимость — 150 человек (экипаж и заводские работники, которым будет обеспечен высокий уровень комфорта). Ежедневно с помощью 12 технологических линий, которые специально сконструированы для переработки различных видов рыбы и установлены в заводской зоне, можно перерабатывать 450 тонн рыбы. С точки зрения экологичности здесь будут практически нулевые отходы», — подчеркнул во вступительной речи представитель турецкой верфи.

В июне 2020 г. траулер спускают на воду, а мае 2021 г. проводятся ходовые испытания, которые будут признаны успешными. Месяц спустя начинаются доковые работы и покраска судна. Теперь траулер приобрел завершенный вид.

15 октября 2021 г. Подписан акт приема-передачи судна. А ведь два года назад «Георгий Мещеряков» был всего лишь макетом и светлой мечтой всего коллектива.

19 октября ровно в 8 часов утра экипаж в парадной форме строится возле флагштока. Звучит команда: «Под гимн Российской Федерации флаг поднять!». На палубе воцаряется тишина: и русский экипаж, и представители «Терсана» с волнением наблюдают, как триколор устремляется в небо. В столовой компании в тот же день торжественно открывают мемориальную доску с именем легендарного капитана, в честь которого назван траулер, — Георгия Васильевича Мещерякова.

Впереди долгий путь: в ноябре «Георгий Мещеряков» с экипажем на борту отправился в порт приписки на свою новую родину — Камчатку. На судно возлагают большие надежды. В него вложено много сил, средств и энергии, оно стало символом возрождения «Океанрыбфлота» и гордостью компании.

Фотографии предоставлены компанией «Океанрыбфлот».

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