Коронавирус продолжает мешать рыбной логистике

Порт Далянь стал новым эпицентром вспышки COVID-19 в Китае. Местные власти приостановили работу предприятий, занимающихся охлажденными и замороженными продуктами.

В Даляне было зафиксировано около 24 новых случаев заражения коронавирусом, это самая мощная вспышка COVID-19 в стране за последнее время, пишет отраслевой портал IntraFish.

В результате власти города потребовали от предприятий, работающих с охлажденными или замороженными продуктами питания, прекратить деятельность до тех пор, пока ситуация не придет в норму.

Мера введена для перерабатывающих заводов, а также холодильных и таможенных складов, отмечает IntraFish. По его информации, ограничения могут значительно повлиять на рыбный импорт.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году Далянь уже сталкивался с ограничениями из-за пандемии. Это привело к серьезным перебоям с поставками рыбы и морепродуктов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews