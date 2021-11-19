Александр Негоица: Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Предприятия рыбной отрасли самостоятельно или в рамках госпрограмм все активнее внедряют технологии переработки отходов с выпуском рыбного жира и муки. Но становится очевидно, что нынешний этап — это не предел, отмечает представитель компании Alfa Laval Александр Негоица.

Если еще лет семь назад обсуждение последних тенденций в области переработки рыбных отходов (ПРО) было для технологов российских предприятий темой из разряда «про далекое будущее», то сегодня в отрасли есть четкое понимание того, о чем речь и для чего это нужно на производстве, рассказал менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр Негоица. Более того, требования к переработке отходов с выпуском муки и жира устанавливаются государством в числе условий для получения дополнительных ресурсов.

«Сегодня главная тенденция в пищевой промышленности — это производить как можно больше продуктов из имеющегося сырья. Особенно высокобелковых продуктов, — отметил собеседник Fishnews. — Активно развивается производство растительных белков: благодаря новым технологиям из них научились производить замену более дорогому рыбному белку. Но надо понимать, что одновременно мы продолжаем впустую терять огромное количество условно пищевого сырья — те же рыбные головы, хребты, кожу и т.д.

При годовом объеме добываемой в России рыбы — 5 млн тонн — на долю субпродуктов и несортовой рыбы приходится до 35%. Только задумайтесь — 1,7 млн тонн! Притом что сегодня есть все технические возможности, чтобы получать из этого сырья высокобелковые продукты. И это не космические технологии, а вполне доступная реальность».

Российским рыбопромышленникам доступны лучшие технологические решения, которые не только прошли проверку временем и были обкатаны на предприятиях многих стран. Такое оборудование уже давно применяется и в России, обратил внимание представитель компании.

«Всё оборудование Alfa Laval, технологические линии заточены под использование в тех отраслях, к которым традиционно предъявляются повышенные санитарные требования, например пивоварение и молочное производство, фармацевтика. Прежде всего это подразумевает полностью закрытый технологический цикл, когда продукт, прошедший термообработку, не контактирует с окружающей средой — никаких конвейеров, только трубопроводы.

Далее — очистка продукта и самого оборудования. В молочном производстве есть такой показатель, как ТВC («общее количество бактерий»). Он характеризует рост количества бактерий в продукте, который можно снизить благодаря надлежащей гигиене на производстве. К сожалению, в рыбопереработке к этому не предъявляются повышенные требования, но чем качественнее промывается оборудование, чем меньше застойных зон внутри оборудования и в его обвязке, тем больше возможностей снизить параметр ТВC. Это очень важно, если речь идет о производстве высокобелковой продукции, и особенно если это экспортный товар», — подчеркнул Александр Негоица.

Уже более 20 лет партнером Alfa Laval в России является ООО «Альфа Л Сервис». Сегодня компания развивает новое направление — рыбопереработку, но подход не изменился: заказчикам предлагается только самое качественное оборудование для производства продукции другого уровня.

«Инженеры компании интегрируют высокотехнологичные компоненты от Alfa Laval в перерабатывающие линии, которые сами разрабатывают, делают автоматику, обвязку трубопроводами, и осуществляют их запуск. Таким образом, до 70% в составе такой линии будет составлять российское оборудование, а от 30% — техника европейского производства», — отметил представитель Alfa Laval.

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