14 января 2021 года

Годовой вылов отметился прибавкой

За 2020 г. российские предприятия освоили 4,97 млн тонн водных биоресурсов. Это на 57,4 тыс. тонн, или на 1,2%, выше уровня 2019 г., отметили в Росрыболовстве.

В Дальневосточном бассейне годовой вылов достиг 3,57 млн тонн, прибавка составила 4,2%. Объем добычи минтая увеличился до 1,83 млн тонн (+6%), трески – до 171,9 тыс. тонн (+10,5%), камбал – до 93 тыс. тонн (+10,3%), тихоокеанской сельди – до 410 тыс. тонн (+6,8%), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки освоили почти 492 тыс. тонн, это на 0,6% ниже уровня предыдущего года. Вылов трески уменьшился до 305,5 тыс. тонн – на 3,8%. По сравнению с предыдущим годом выросли объемы добычи пикши – на 15,4%, до 88 тыс. тонн, зубатки – на 2,5%, до 7,2 тыс. тонн, камбалы – на 1,5%, до 12,9 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне уловы в минусе: 68,5 тыс. тонн (-8,2%). Освоение хамсы сократилось на 0,15%, до 31,1 тыс. тонн, тюльки – на 34%, до 2,2 тыс. тонн. Объем добычи шпрота вырос на 2% и достиг 18,3 тыс. тонн.

Вылов в Западном бассейне составил 83,2 тыс. тонн, увеличившись на 6,2%. Шпрота поймали 45,1 тыс. тонн (+11,8%), сельди – 26 тыс. тонн (+4,7%).

В Волжско-Каспийском бассейне добыто 81,3 тыс. тонн водных биоресурсов – это на 9,4% больше, чем в 2019 г. Вылов кильки вырос в 4,7 раза и достиг 13,6 тыс. тонн.

В конвенционных районах, зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский флот добыл 626,5 тыс. тонн – на 12,2% ниже показателя предыдущего года.

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