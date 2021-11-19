«Норебо» прирос активами

Группа «Норебо» объявила о закрытии сделки по приобретению предприятий ГК «ФЭСТ». В холдинге рассказали, что продолжат проекты «ФЭСТ», в том числе по строительству судов.

Решение о продаже акционеры группы компаний «ФЭСТ» приняли для исполнения в установленные сроки новых требований закона об иностранных инвестициях в стратегические отрасли, заявили в пресс-службе «Норебо». Цена сделки и другие ее характеристики не раскрываются.

Как отметил представитель «Норебо» Сергей Сенников, ранее рыбодобывающие компании группы «ФЭСТ» входили в один консорциум с Мурманским траловым флотом. «По сути, это была одна крупная группа. Сейчас же происходит обратное объединение предприятий в рамках одного рыбопромышленного холдинга», - сказал собеседник Fishnews.

Он добавил, что управление приобретаемых компаний находится там же, где и офис «Норебо», – в Мурманске. «В результате смены собственника будет проводится комфортный для работников и экипажей судов переход, так как наши специалисты хорошо знакомы и с персоналом компаний, и с самими судами. В составе «Норебо» новые компании будут функционировать в качестве обособленной производственной единицы», - сообщил Сергей Сенников.

Как и «Норебо», «ФЭСТ» участвует в программе строительства флота под инвестиционные квоты. «Мы также готовы продолжить инвестпроекты ФЭСТ, в том числе по строительству новых рыбопромысловых судов, и приложим все усилия по разрешению возникших проблем в этом плане», - заявили в «Норебо».

«ФЭСТ» объединяет компании «Таурус», «Стрелец», «Эридан». Согласно открытым данным, мурманские предприятия располагают квотам на вылов трески, пикши, получали объемы в зоне Марокко и т.д.

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